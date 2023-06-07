Байрамов призвал ОБСЕ к гибкости и адаптивности

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ОБСЕ должна быть гибкой и адаптивной, чтобы сохранять свою актуальность и адаптироваться к быстро меняющейся среде.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, Байрамов сказал, что только совместные решения могут дать результат, придерживаться старых нарративов и предположений бесполезно, и это просто отбросит организацию назад. Это единственный способ сделать организацию более совершенной и сильной. В рамках коллективно согласованных документов и решений требуются творческие решения, учитывающие реалии внутри и за пределами организации.

Он добавил, что комплексная концепция безопасности ОБСЕ требует обеспечения баланса по всем трем показателям, которые должны быть отражены в программной деятельности исполнительных структур.

«Поэтому мы выступаем за укрепление второго, экономического и экологического аспекта сотрудничества, который имеет неиспользованный потенциал и может преодолеть раздробленность в эти трудные времена, особенно в таких областях, как содействие транспорту и торговле, а также изменения климата и реабилитация окружающей среды. Но это не должно происходить за счет других, не менее важных и взаимосвязанных измерений», – отметил Байрамов.

Министр также сказал, что комплексная концепция безопасности и разработанные инструменты организации требуют равного внимания ко всем этапам конфликтов, включая постконфликтную реабилитацию.