Патрушев винит НАТО в подрыве плотины Каховской ГЭС

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев подчеркнул, что Соединённые Штаты, Великобритания и их партнёры по Североатлантическому альянсу дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны понести за это ответственность.

Об этом Патрушев сказал на встрече с государственным секретарём Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем в Минске.

Он подчеркнул, что всем известно, что координацией деятельности украинской армии руководят Вашингтон, Лондон и другие члены НАТО.

«Соответственно, они и дали своё согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт», — цитирует его РИА Новости.