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Захарова рассказала о «золотом миллиарде», который «хочет сократить население Земли»

Захарова рассказала о «золотом миллиарде», который «хочет сократить население Земли»

Сторонники идеи «золотого миллиарда» в стремлении сократить население Земли, чего они никогда не скрывали, дошли до Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

«Воевать до последнего украинца – вот это и есть истинный план тех, кто отстаивает теорию «золотого миллиарда, – сказала дипломат. – Они же даже не скрывали все эти годы, что сокращение населения Земли, – одна из их приоритетных задач. Добивались этого по-разному, и вот дошли до этого региона».

«Гибель людей – это одна из задач тех, кто защищает интересы «золотого миллиарда». Эти люди для «золотого миллиарда» не представляют никакой ценности», – указала Захарова.

Сторонники идеи сокращения населения, по словам официального представителя МИД РФ, «считают, что у них это здорово получается: уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и, конечно, тех коррупционных схем, по которым это вооружение поставляется».

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