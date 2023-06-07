Кто не в состоянии «переварить» победу Азербайджана?

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Российская либеральная тусовка, точнее, ее рупор — «Новая газета» — в очередной раз обратили внимание на ситуацию между Баку и Ереваном. Последнюю переговорную серию здесь анализирует Аркадий Дубнов, которого «Новая» представила как политолога и эксперта по Центральной Азии. Анализирует, скажем так, с претензией на объективность. И как бы даже воздерживается от тиражирования совсем уж нелепых фейков вроде «сирийских наемников» или планов Азербайджана «устроить этническую чистку». Но…

Начинается сей «объективный обзор» с театральных причитаний и откровенной лжи: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал свою войну с Арменией в сентябре 2020 года и добился практически всех ее целей за 44 дня. Армяне сражались одни, им никто не помогал, ни Россия, ни ОДКБ, и они эту войну проиграли. Украине повезло больше (…), на ее стороне оказался чуть ли не весь Запад». О том, что, в отличие от Украины, вынужденной противостоять внешней агрессии, Армения сама совершила агрессию в отношении Азербайджана, оккупировала 20% территории и продолжала эту оккупацию более четверти века, автор предпочел «не заметить». Самолеты с оружием, которые летели в Армению из России накануне и во время 44-дневной войны, российское оружие на несколько миллиардов долларов, подаренное Армении и стянутое в Карабах, «не заметил» тоже. И тем более за скобками остается то, что в Армении, по всей видимости, рассчитывали на ремейк боевых действий начала девяностых, когда на ее стороне воевали российские «ихтамнеты» уровня Псковской дивизии ВДВ. Разумеется, ни слова — о миллионе беженцев, о «минном терроре» и о масштабах урбицида на территории, равной четырем Люксембургам. Иначе рушится вся логическая конструкция, где нехороший Азербайджан взял и одержал победу над «вечной жертвой» Арменией, за которую почему-то никто не пожелал вписываться. Зато в изобилии — мелочные придирки к Азербайджану. То — надоевшие штампы по поводу «автократии». То автора возмущает «привычный для азербайджанского президента ультимативный тон». То новая придирка — «оскорбительный тон».

И самое главное, «Новая газета» устами своего автора не просто перевирает суть перепалки между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на саммите ЕАЭС. Здесь читателю навязывают простую схему: «хороший» Никол Пашинян готов признать территориальную целостность Азербайджана площадью 86 900 кв.км., а вот «плохой» Алиев, по версии российского издания, аналогичных заявлений делать не спешит. И вообще, оказывается, «Азербайджан в мае 2021 года оккупировал часть Сюникской области Армении вблизи предполагаемого так называемого Зангезурского транспортного коридора, связывающего основную территорию Азербайджана с его Нахичеванской автономией. По замыслу Баку, этот коридор должен будет контролироваться азербайджанцами, что категорически неприемлемо для Армении, которая готова открыть этот коридор при условии полной над ним юрисдикции Еревана».

Честно говоря, даже в РосСМИ нечасто встречается такая концентрация вранья. Прежде всего, заключать мирный договор на основе взаимного признания территориальной целостности и отказа от территориальных претензий предложил именно Азербайджан, А Армения от этого признания всячески уклонялась. Более того, и сегодня Никол Пашинян как бы обещает признать территориальную целостность Азербайджана, но пытается превратить это в предмет торга и «обменять» на предоставление неких «международных механизмов» защиты армянских сепаратистов. И устраивает очередные геополитические вихляния, пытаясь получить эти гарантии то от России и ОДКБ, то от Франции, то от Запада, то еще от кого-нибудь. Что же касается Зангезурского коридора, то у Армении на этот счет есть прямые и недвусмысленные обязательства, закрепленные в подписанном еще в ночь на 10 ноября 2020 года Трехстороннем заявлении.

Не секрет и не новость, что об этом не желает слышать Пашинян. Но как объяснить такое количество ляпов на страницах «Новой газеты»? «Эксперт» и «политолог» просто не удосужился изучить вопрос перед тем, как писать статью? Вряд ли. Просто в российской как бы либеральной «тусовке» действуют те же правила, что и в советской прессе на ранних стадиях конфликта — Армения обязательно «жертва», Азербайджан обязательно «виновен» во всех смертных грехах. А что происходит в поле и на переговорах на самом деле, не суть важно.

Но самое главное, все мелочные придирки по поводу «ультимативного» и «оскорбительного» тона, который позволил себе президент Азербайджана, сквозит та самая неготовность примириться с военной победой Азербайджана. С тем, что, несмотря на миллиардные оружейные подарки, наша страна вышибла оккупантов со своей территории, И что теперь, как уныло констатирует автор статьи, Армении и Пашиняну приходится выбирать «между плохим и очень плохим». Время ереванского силового диктата закончилось. И честно говоря, от того, принимает ли эту реальность российская либеральная тусовка, мало что меняется.

Нурани, обозреватель