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Британская разведка: Разрушение дамбы Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение

Британская разведка: Разрушение дамбы Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение

Дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться. Это может вызвать дополнительные наводнения в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, Каховская ГЭС, контролируемая Россией, частично была разрушена около 3 часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

При этом уровень воды в Каховском водохранилище перед обрушением был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особенно большим объемом воды.

По данным британской разведки, Запорожская АЭС, расположенная в 120 км от плотины, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.

«Структура плотины, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям», – отмечают в Минобороны Британии.

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