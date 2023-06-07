ISW: Подрыв Каховской ГЭС выгоден России, обвинения в адрес Украины абсурдны

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Подрыв Каховской ГЭС был больше нужен России, нежели Украине, а российская версия того, зачем бы украинцы могли подорвать плотину, не выдерживает никакой критики. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на текущий момент не располагают объективными данными о том, кто же на самом деле подорвал ГЭС. И хотя обе стороны винят друг друга, ISW считает причастность России более вероятной.

Так, ISW отверг версию, озвученную спикером Кремля Дмитрием Песковым. Он утверждал, что украинцы подорвали плотину, потому что ВСУ «не достигают своих целей» в начавшемся контрнаступлении.

«Это объяснение маловероятно, поскольку украинские силы еще не проводили широкомасштабных наступательных операций», – заявили аналитики.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские силы устроили потоп, чтобы можно было безопасно снять свои войска с правого берега Днепра и перебросить их на восток, не опасаясь, что россияне воспользуются этим для новой попытки захватить Херсон.

«Это объяснение также неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на восточном (левом) берегу реки не представляют существенной угрозы для западного (правого) берега, для защиты от которой потребовались бы обширные украинские силы», – отмечают в ISW.

Напротив, аналитики Института полагают, что «русские больше и яснее заинтересованы в затоплении нижнего Днепра», чем украинцы, несмотря побочный ущерб для собственных оборонительных позиций.

«Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект. Российские источники выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области», – говорится в сводке ISW.

При этом аналитики констатируют, что наводнение, вероятно, смыло украинские позиции на островах в дельте Днепра, вынудив украинских бойцов эвакуироваться под огнем российской артиллерии. Однако на ситуацию в целом это мало влияет.

«Районы театра военных действий, пострадавшие от наводнения (в радиусе 120 км между Новой Каховкой и Кизомысом), географически очень удалены от прифронтовых районов, где ISW наблюдала недавние боевые действия в последние несколько дней. Затопление нижнего Днепра вряд ли окажет какое-либо влияние на районы, в которых в последнее время происходили активные боевые действия», – считают аналитики.