Арестович: Россияне поставили под вопрос удержание Крыма

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в Telegram прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС:

— Подрыв Каховской ГЭС показывает, что вариант удержания Левобережной Херсонщины они для себя не рассматривают.

Лишение Крыма значительного объема воды в результате этого подрыва — ставит уже вопрос о том — рассматривают ли они всерьез удержание Крыма?

Последний раз перед этим дамбы на Днепре взрывали уходящие в 1943 году гитлеровские войска.

Отдельный вопрос — запитка водой Запорожской АЭС, но энергетики уверяют, что пока справятся — у станции есть свой отдельный бассейн охлаждения, и пока воды там хватает.

С военной точки зрения — подрыв ГЭС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

Идея странная, учитывая, что большое количество войск нам бы там перебросить все равно не удалось — технически сложно.

Но, видимо, и малое количество войск — уже представляется путинскому командованию серьезной проблемой — хотят закрыть себе фланг, и сосредоточится на обороне линии Мелитополь — Джанкой — и это несмотря на то, что на левом берегу Днепра с осени прошлого года, они усиленно копали оборонительные сооружения.

Не выйдет.

Про тактику выжженой земли, когда они, готовясь к уходу, уничтожают крупные инфраструктурные объекты и творят экоцид, я и не говорю — слишком очевидно.

Это еще одно доказательство того, что не просто ни одного путинского солдата не должно остаться на нашей земле — путинская система управления РФ, должна быть полностью лишена возможности вредить нам и через границу, после ухода всех ее войск.

Варианты этого решения различны:

— от создания димилитаризованной зоны с российской стороны до капитуляции режима Путина в состояние, когда он лишится возможности запускать по нам крылатые ракеты через границу Украины.

А еще лучше — заменой режима.