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Нахождение Армении в ОДКБ создает “определенные проблемы”, заявил Григорян

Нахождение Армении в ОДКБ создает "определенные проблемы", заявил Григорян

Нахождение Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую фактически возглавляет Россия, создает “определенные проблемы” для армянского государства. В этой связи Еревану важно сотрудничать с западными партнерами в вопросах безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, сообщает Общественное телевидение Армении.

Он отметил, что с 2020 года “трудно найти хоть какой-нибудь пример” содействия Армении со стороны ОДКБ.

“ОДКБ не оказала Армении никакого содействия, и когда Армения, продолжая поиски, в конце концов нашла альтернативы, например, развертывание мониторинговой миссии Евросоюза, только тогда ОДКБ начала оказывать свою помощь”, – отметил армянский чиновник.

“В конце концов, так называемый военный блок предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно”, – подчеркивает чиновник.

По словам секретаря Совбеза Армении, есть оплата за российское оружие за задержки с его поставками.

“Мы видим реальность, которая существует, – это война Россия-Украина, возможности России обслуживать собственную войну, и тот факт, что ее возможности не так велики, чтобы экспортировать вооружение, и мы пошли по пути поиска других ресурсов. Есть много стран, с которыми мы интенсивно ведем переговоры о покупке оружия”, – отметил Григорян.

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