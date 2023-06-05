В России распространяется фейк о смерти Буданова

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Российская пропаганда от имени украинского медиа распространяет новость о “смерти” начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом 5 июня сообщил Центр противодействия дезинформации Украины.

По версии врага, глава украинской разведки “погиб” во время недавнего ракетного удара, а в Национальном центре «Украинский дом» уже якобы идет подготовка к его захоронению.

“Новость о “смерти” главы ГУР – очередной информационный “вброс” врага. После неудачной информационной кампании о якобы смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения посредством распространения подобного фейка”, – отметили в ЦПД.