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Армянский лоббист внезапно «прозрел» и впервые сказал правду (видео)

Армянский лоббист внезапно «прозрел» и впервые сказал правду (видео)

России не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил президент Владимир Путин при вторжении в Украину, признал небезызвестный Константин Затулин, известный армянский лоббист и по совместительству зампредседателя думского комитета по делам СНГ.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться «денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины», а также «защитить» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил депутат.

«По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать», — заявил Затулин.

Он считает, что при текущей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать. «Вопрос — останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, — на самом деле, не хватает», — уточнил Затулин.

По его мнению, хотя руководство России и не высказывается на данную тему, оно «дает понять», что осознает сложившуюся ситуацию.

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