Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Странности

“Будут последствия”. Пашинян пригрозил ОДКБ

"Будут последствия". Пашинян пригрозил ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для самой Организации.

“Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ – основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность”, – сказал Пашинян в интервью телеканалу CNN primanews.

“Но я хочу сказать, что это вредит также Организации, поскольку то, что произошло с Арменией, в первую очередь, наносит удар по авторитету ОДКБ. То есть, это будет иметь определенные последствия для самой Организации”, – отметил премьер Армении.

Теги:
Из этой рубрики
"Будут последствия". Пашинян пригрозил ОДКБ
Странности

“Будут последствия”. Пашинян пригрозил ОДКБ

2023/06/01, 22:09
Пашинян: В войне с Украиной мы - не союзник России
Странности

Пашинян: В войне с Украиной мы – не союзник России

2023/06/01, 21:55
19-летний москвич массой 126 кг рад, что его не взяли в армию
Странности

19-летний москвич массой 126 кг рад, что его не взяли в армию

2023/06/01, 20:39
Медведев призвал к уничтожению украинского "режима" (видео)
Странности

Медведев призвал к уничтожению украинского “режима” (видео)

2023/06/01, 19:45
Откровения армянского «ираниста»: Тегеран вновь выступает против мира на Южном Кавказе
Странности

Откровения армянского «ираниста»: Тегеран вновь выступает против мира на Южном Кавказе

2023/06/01, 17:07
США не приветствуют удары Украины по российской территории
Странности

США не приветствуют удары Украины по российской территории

2023/05/31, 17:11
Тахир Керимли пожаловался на комаров и предложил продавать собак Корее и Китаю
Странности

Тахир Керимли пожаловался на комаров и предложил продавать собак Корее и Китаю

2023/05/31, 13:44
Зачем России понадобилось консульство в Западном Зангезуре?
Странности

Зачем России понадобилось консульство в Западном Зангезуре?

2023/05/31, 10:35
Кадыров настаивает на введении военного положения в России
Странности

Кадыров настаивает на введении военного положения в России

2023/05/30, 18:58