“Будут последствия”. Пашинян пригрозил ОДКБ

221 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для самой Организации.

“Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ – основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность”, – сказал Пашинян в интервью телеканалу CNN primanews.

“Но я хочу сказать, что это вредит также Организации, поскольку то, что произошло с Арменией, в первую очередь, наносит удар по авторитету ОДКБ. То есть, это будет иметь определенные последствия для самой Организации”, – отметил премьер Армении.