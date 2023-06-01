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Медведев призвал к уничтожению украинского “режима” (видео)

Медведев призвал к уничтожению украинского "режима" (видео)

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал действия украинского “режима” (здесь и далее закавычено “Минвалом”) терроризмом, указав, что противодействовать террористам можно только путем их уничтожения.

“Это террористический акт, и по-другому это никак квалифицировать невозможно. Если это террористический акт, то на него можно отвечать только одним способом: с террористами любое государство не договаривается, террористов нужно уничтожать”, – сказал Медведев, комментируя действия украинского “режима”. Заместитель председателя СБ РФ в своем Telegram-канале выложил кадры общения с военнослужащими на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Он добавил, что “спецоперация” по сути в значительной степени превратилась в контртеррористическую борьбу, нужно уничтожить осиное гнездо террористического киевского “режима”. “Контртеррористическая борьба – это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей”, – сказал зампред Совбеза.

По его словам, “ответ – понятно какой”. “Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо, “режим”, который сложился на Украине, подлежит истреблению, он должен быть уничтожен”, – подчеркнул Медведев.

Иначе, добавил замглавы СБ, “оттуда будет постоянно исходить угроза, и придется постоянно проводить операции типа той, которая уже больше года <…> проводится”. “Здесь не должно быть никаких сомнений”, – заключил Медведев.

Как заявил зампред Совбеза, США и страны Европы, поддерживающие киевский “режим”, по сути, встали на тропу войны с РФ.

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