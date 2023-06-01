Откровения армянского «ираниста»: Тегеран вновь выступает против мира на Южном Кавказе

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Иранская муллократия и армянские реваншисты устраивают очередные провокационные «обнимашки». На сей раз с очередными откровениями выступил заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян. Сей персонаж щедро делился анонсами: «Иранский удар по Азербайджану станет крайне мощным и этот удар придется не только на приграничную зону, это будет уничтожение всех объектов, которые имеют жизненно важное значение для Азербайджана». Признав, что «в Азербайджане периодически говорят о том, что Азербайджан ни в коем случае не станет плацдармом для нападения Израиля, для антииранских действий других государств», тут же добавил: «Между тем это государство на самом деле является именно такой платформой, именно таким плацдармом». И, наконец, закончил: «…В регионе у нас есть союзное государство. Эти союзнические отношения документально не оформлены, но на самом деле очевидно, что интересы Армении и Ирана во многом совпадают. Речь идет как о безопасности Армении, так и безопасности «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval), о чем иранцы не говорят публично, но иранская сторона, могу с уверенностью утверждать, исходя из контактов также с иранскими экспертами, готова, полагаю, поддержать также «Арцах» и проармянское решение арцахской проблемы».

Теоретически Вардан Восканян — учёный, который излагает свое личное мнение. Но на практике сей «востоковед ереванского разлива» выступает в роли рупора SEPAH, то есть «стражей исламской революции». Тем более когда он ссылается на некие встречи в Иране. И вот этот «корпус стражей исламской революции», признанный во многих странах террористической организацией, во-первых, в очередной раз грозит Азербайджану. А во-вторых, направляет месседж Пашиняну как раз синхронно с переговорами в Кишинэу: ничего не подписывай, ни на что не соглашайся, стой до конца. Более того, с такими же провокационными заявлениями выступают иранские эксперты, отставные дипломаты и т.д.

Наконец, вряд ли случайно, что разоткровенничался Вардан Восканян сразу же после визита в Азербайджан президента Израиля Ицхака Герцога. В Иране, где кое-кто желал бы видеть на месте Азербайджана нечто вроде асадовской Сирии или хуситского Йемена, такой дипломатией явно недовольны. Но на фоне стремительного сближения с Израилем в арабском мире и собственных «обнимашек» с Арменией официально протестовать не получается. А вот неофициально используя в качестве рупора таких персон, как Вардан Восканян — всегда пожалуйста.

Другой вопрос, стоит ли Армении так уж обольщаться обещанной Ираном поддержкой. В конце концов, в регионе прекрасно помнят и попытку Ирана «надувать щеки», устраивая учения с отработкой наступательных сценариев вплотную к освобожденному от армянской оккупации участку границы Азербайджана и ИРИ, и ответ на эту «игру мускулами» — совместные учения Азербайджана и Турции. Строить в политике логические конструкции, начинающиеся с «если», заведомый моветон. Возможно, в Тегеране, как и в Ереване, связывали определённые надежды с Кылычдароглу, который демонстрировал карту железной дороги, проходящей через Иран. Но выборы в Турции, напомним, выиграл Реджеп Тайип Эрдоган. А значит, в регионе действуют те же реалии.

Более того, многие эксперты уже делают выводы из последних драматичных событий на границе ИРИ и Афганистана, где хвост «иранскому льву» нешуточным образом подпалили афганские талибы и где армия ИРИ так и не смогла продемонстрировать ожидаемую доблесть и выучку против отрядов «Талибан», которые очень условно можно считать регулярной армией.

Наконец, никуда не исчезла и международная изоляция Ирана. В нынешнем режиме ИРИ слишком многие страны видят непосредственную угрозу для себя. Поддержав РФ в украинской войне, Тегеран многократно приумножил в странах Запада число желающих разобраться с муллократической верхушкой по жесткому сценарию. Так что попытка Ирана устроить силовое вмешательство в Азербайджане вызовет адекватный ответ, и не только со стороны Азербайджана и Турции.

И если в этой ситуации «под раздачу» попадёт Армения, кудаТагеран отправляет в качестве главы диппредставительства своего бывшего посла в Сирии — «благодарить» за это придется и персон типа Вардана Восканяна, и тех, кто внимал их речам. А мы вас предупреждали.

Отдел политики Minval.az