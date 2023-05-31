Шейдаев и Озобич покинули ряды «Карабаха»

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Агдамский футбольный клуб “Карабах” лишился двух ключевых игроков основного состава.

«Карабах» проинформировал в соцсетях информацию об уходе форварда Рамиля Шейдаева и полузащитника Филипа Озобича. Оба являются игроками национальной команды. Последний играл за агдамский клуб с 2018 года, а Шейдаев выступал в сезоне 2017/18 и с 2021 года.

Озобичу ранее поступило предложение от бакинского “Нефтчи”, однако хорват, скорее всего, сделает свой выбор в пользу столичного “Зиря”.

А Шейдаев отправился в Таиланд, где проведет переговоры с руководством ФК “Бурирам Юнайтед”. Предполагается, что форвард сборной Азербайджана подпишет с таиландским клубом трехлетний контракт.