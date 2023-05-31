США не приветствуют удары Украины по российской территории

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В Белом доме заявили, что не приветствуют удары по российской территории.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме не располагают информацией о том, могло ли использоваться во время ударов по Москве американское оружие.

“Мы видели новости и, конечно же, собираем информацию о том, что произошло, чтобы получить более полное представление и внести некоторую ясность в то, что произошло. Но я могу говорить об этом в более общем плане. Как вы знаете и вообще — мы уже говорили об этом ранее — мы не поддерживаем теракты внутри России. Мы очень четко об этом заявили”, – заявила она.