Дуда сделал неожиданное заявление: Путин не проиграл ни одной войны, не стоит смеяться над танками 1960-х годов

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Президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о проигрыше России в развязанной ею войне против Украины.

Об этом Дуда сказал в разговоре с Алмаром Латуром, генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal, сообщает “Европейская правда”.

“Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны”, – заявил президент Польши.

Он выразил надежду, что Путин проиграет войну. Однако, отметил Дуда, “сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов”.

“Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота. Это разные культуры. Россия – ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия – и что с того, что мы смеемся над тем, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он”, – сказал польский президент.

Путин проиграет войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины, убежден Дуда.

“Война продолжается, Россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит на военные рельсы. Не сомневайтесь, они способны с помощью пропаганды сказать людям, что они должны затянуть пояса, и даже если они голодны, они должны гордиться, потому что Россия – великая”, – добавил президент Польши.