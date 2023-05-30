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Кадыров настаивает на введении военного положения в России

Кадыров настаивает на введении военного положения в России

В России необходимо ввести военное положение, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву.

«Необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский глава заявил, что атака беспилотников на Москву не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла», поскольку «война-то идет совершенно в другом месте».

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться. <…> Немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — добавил Кадыров.

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