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20 человек примут участие в первом чемпионате Европы по сексу в Гетеборге

20 человек примут участие в первом чемпионате Европы по сексу в Гетеборге

В Швеции состоится первый чемпионат Европы по сексу. Эта страна первой зарегистрировала секс как вид спорта и решила устроить полноценный турнир.

Чемпионат по сексу стартует в Гетеборге 8 июня 2023 года. Участие примут 20 представителей из разных стран Европы.

Турнир продлится несколько недель, соревнования будут проходить ежедневно по 6 часов. Турнир разделён на 16 дисциплин, в которых участники будут набирать очки. Среди них: “проникновение”, “креативность в изменении поз”, “выносливость” и “количество оргазмов за определенное время”.

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