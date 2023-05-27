Чавушоглу обвинил Кылычдароглу в попытке угодить Армении

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил лидера Народно-республиканской партии и оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу в попытке угодить Армении и Западу.

Чавушоглу прокомментировал недавние заявления Кылычдароглу о том, что транспортный маршрут от Турции до Китая должен проходить не через Азербайджан, а по территории Ирана.

“В чем смысл ущемления интересов Азербайджана? В стремлении угодить Армении или странам Запада? Мы прекрасно осознаем цели сил, стремящихся изолировать братский Азербайджан”, – цитирует Чавушоглу агентство “Анадолу”.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание и к значимости площадки Организации тюркских государств (ОТГ), «придающей сил и уверенности тюркоязычным странам».

По его словам, ОТГ позволяет развивать сотрудничество между странами по многим направлениям: от туризма до энергетики, от культуры до космоса.