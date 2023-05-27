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Генпрокуратура возбудила дело по факту армянской провокации в Зангилане

Генпрокуратура возбудила дело по факту армянской провокации в Зангилане

Генеральная прокуратура Азербайджана и Государственная пограничная служба распространили совместную информацию.

26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Рездере Зангиланского района, было предотвращено нарушение государственной границы Азербайджанской Республики со стороны диверсионной группы ВС Армении.

В ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генеральной прокуратуры  было установлено, что военнослужащие Армении – Ховакимян Харут Юрики, Газарян Карен Ашоти и другие, в составе группы лиц, около 16 часов 26 мая 2023 года, имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана, в обход таможенного контрольного пункта, открыли огонь по военнослужащим Н-ской воинской части пограничных войск Государственной пограничной службы Зангиланского района, расположенной на территории села Рездере и осуществляющей охрану государственной границы, угрожая совершить террористический акт.

В связи с указанным возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3, 228.2.1, 283.2.1, 318. УК АР, проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

На основании собранных доказательств Харут Ховакимян и Карен Газарян были задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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