Пашинян устроил новую провокацию: что известно

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Устраивать вооруженные провокации на фоне дипломатических провалов — давняя тактика властей Армении еще со времён карабахского клана. Теперь ее берет на вооружение Никол Пашинян. Последние события доказывают это в очередной раз.

Накануне азербайджанские пограничники на Зангенланском участке условной границы с Арменией обезвредили армянскую диверсионную группу. Двоих «зинворов» взяли живыми. Остальным удалось удрать на территорию Армении. Минобороны Армении через несколько часов в лучших традициях Арцруна Ованнисяна и Шушан Петросян выдало версию: дескать, пропала связь с двумя военнослужащими, которые доставляли провиант на боевые позиции. Ранее пойманных диверсантов выдавали за «пастухов» или вообще душевнобольных. Теперь приходится признавать, что в плен попали действительно военнослужащие, но то, что это диверсанты, в Армении всячески пытаются затушевать.

Как раз накануне Армения потерпела очередное — и оглушительное — дипломатическое поражение. Да еще на саммите ЕАЭС, куда Армения входит, а Азербайджан —нет. Попытка Никола Пашиняна устроить словесную перепалку с Ильхамом Алиевым закончилась так же, как и дебаты в Мюнхене — оглушительным позором. В Азербайджане справедливо усомнились в политической адекватности Пашиняна. В самой Армении реваншисты и радикалы «наскакивают» на премьера: почему он смолчал и не возразил, когда президент Азербайджана заявил о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана? Почему не поднял вопрос «армянских пленных»? Почему вообще так невнятно мямлил и мычал?

А дело не только в личной критике в адрес Пашиняна. На повестке дня подписание мирного договора вообще и встреча в Кишиневе в частности, откуда Пашиняну будет очень трудно вернуться оттуда «на щите». Юридических аргументов в пользу «миацума» у Армении не было никогда. Экономических козырей тоже. Можно было разыгрывать силовой козырь и грозить «новой войной за новые территории», но после победы Азербайджана в 44-дневной войне и этот «аргумент» уже не работает.

Честно говоря, после 44-дневной войны думающий военачальник догадался бы, что тактика мелких провокаций против Азербайджана уже не сработает. Но это думающий военачальник. А Никол Пашинян решил действовать по прежней схеме. И устроить себе если и не «маленькую победоносную войну», то хотя бы относительно успешную диверсионную операцию. В случае удачи это помогло бы решить несколько проблем сразу. Во-первых, на фоне нарастающей критики со стороны реваншистов Пашинян укреплял свое внутриполитическое положение. Во-вторых, возвращал Армении возможность военного шантажа. А в-третьих, добивался того, чтобы встреча в Кишиневе не состоялась.

Показательна и география. Обычно армянские диверсанты пытались проверять на прочность азербайджанский передний край в Кельбаджарском районе. На сей раз решили попытать счастья в Зангеланском.

А Зангеланский район — это еще и село Агалы, куда началось возвращение мирных жителей. И нет сомнений: если бы диверсантов не остановили, и они смогли бы углубиться на территорию Азербайджана, то были бы жертвы среди мирного населения. В конце концов, армянская армия успешно «воюет» именно с гражданскими. И тем более известны ее террористические традиции.

Но «в поле» опять все пошло не по плану. Как оказалось, ереванские стратеги недооценили профессионализм азербайджанских пограничников. Никакого «военного успеха», который можно было бы конвертировать в политические дивиденды, у Еревана попросту нет. А отвечать за диверсионную вылазку придется.

Нурани, обозреватель