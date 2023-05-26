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Соловьев: Надо долбить ядерным оружием

Соловьев: Надо долбить ядерным оружием

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал ударить ядерной торпедой «Посейдон» по Великобритании.

В эфире своего шоу он заявил, что Россия должна показать миру, что готова использовать ядерное оружие. Когда политолог Андрей Сидоров возразил, что США и так знают, что РФ способна его применить, он ответил:

– У американцев есть сомнения. У американцев есть не только сомнения, американцы уверены, что мы не используем. Именно поэтому Блинкен убедил Байдена, что надо дать добро на поставку F-16.

При этом Соловьев отметил, что на применение ядерного оружия в Европе никакого ответа не будет. «Поэтому надо долбить ядерным оружием и спокойной смотреть, как их сомнения стираются», – сказал он.

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