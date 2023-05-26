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Медведев: Переговоры с Украиной невозможны, пока у власти «клоун Зеленский»

Медведев: Переговоры с Украиной невозможны, пока у власти «клоун Зеленский»

Переговоры с Украиной невозможны, пока у власти там находится режим Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив при этом, что «рано или поздно договариваться придётся».

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны… Всё всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — отметил он в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

Также Медведев оценил предлагаемые рядом стран мирные планы: по его словам, «все их нужно изучать.

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