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Российских парламентариев призвали отказаться от WhatsApp

Российских парламентариев призвали отказаться от WhatsApp

Депутат Государственной думы России Алексей Диденко заявил, что российские парламентарии должны немедленно отказаться от использования WhatsApp и перейти на другие мессенджеры.

«Депутаты Государственной думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в качестве альтернативы в этом вопросе могут стать Telegram и Wechat.

Диденок добавил, что нужно определить один синхронный день для удаления WhatsApp.

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Российских парламентариев призвали отказаться от WhatsApp
Странности

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