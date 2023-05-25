Российских парламентариев призвали отказаться от WhatsApp

Депутат Государственной думы России Алексей Диденко заявил, что российские парламентарии должны немедленно отказаться от использования WhatsApp и перейти на другие мессенджеры.
«Депутаты Государственной думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в качестве альтернативы в этом вопросе могут стать Telegram и Wechat.
Диденок добавил, что нужно определить один синхронный день для удаления WhatsApp.