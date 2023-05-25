Расим Мусабеков: Драматизировать участие президента Алиева в заседании ЕАЭС не следует

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина находится в Москву, где в качестве гостя примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Это первое участие президента Азербайджана в заседании ВЕЭС, что вызвало ряд недопониманий и вопросов касательно участия Алиева в этом формате.

«Участие президента Азербайджана в саммите ЕАЭС в качестве наблюдателя никак не отразится на двухсторонних отношениях с Россией. Среди стран-членов ЕАЭС Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, с которым у нас хорошие экономические отношения, и с Россией у нас налажены экономические отношения. Это же не блок ОДКБ заседает. Так что в качестве наблюдателя послушать выступление участников и сказать свое слово, если надо будет – никакое обязательство на Азербайджан это не накладывает», – сказал Minval.az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Он считает, что драматизировать участие президента в ЕАЭС не следует.

«У нас любят поднимать вой на пустом месте, но никакого ущерба Азербайджану это не нанесет. Азербайджан отклонил все предложения по фарватеру евразийской интеграции. У нас нет никаких обязательств по вступлению в ту или иную организацию, ЕАЭС в том числе. Мы также участвуем в качестве наблюдателя в ШОС. И что? Более того, Турция готова была участвовать в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС», – добавил депутат.

Говоря о ЕАЭС, парламентарий заявил, что у Азербайджана достаточно большой объем торговли с Россией.

«Мы традиционно покупаем зерно из России. Нам от этого зерна отказаться? Причем покупаем у Ставропольского края, и области, примыкающей к нашей границе. Всю древесину мы покупаем у России. Отказаться от нее? В России проживает и работает около миллиона наших соотечественников. Мы и так держим сухопутные границы закрытыми, работает только авиасообщение. Закрыть нам и авиасообщение? Закрыть возможность переводить свои деньги в Азербайджан? Это невозможно. Поэтому Азербайджан поддерживает и будет поддерживать традиционные связи с Россией, и никто никаких упреков Азербайджану не ставит», – отметил эксперт.

Мусабеков сказал, что никакая санкционная продукция через Азербайджан не транспортируется, в отличие от Армении, Казахстана, Грузии: «Кстати, Грузия не напрямую работает с Россией, а через Армению и Казахстан, но они участвуют в этой схеме. Азербайджан не участвует в этих схемах».

Говоря об экономическом сотрудничестве Москвы и Баку, парламентарий добавил, что у стран есть также и энергетическое партнерство.

«У нас действуют традиционные трубопроводы, которые связывают нас с Россией. Нам закрыть эти трубопроводы? Венгрия до сих пор получает через территорию Украины газ и нефть. Кто упрекнет Азербайджан в том, что по трубопроводам Баку поставляет нефть в Новороссийск. Мы также покупаем российский газ, в размере одного-полтора миллиарда кубометров газа. Для того, чтобы этот трубопровод оставался в рабочем состоянии, по нему должен постоянно транспортироваться газ», – подчеркнул он.

Депутат добавил, что у Азербайджана нет статуса наблюдателя в ЕАЭС, Азербайджан был приглашен туда в качестве гостя.

«Такое приглашение было не раз, но Армения постоянно блокировала его. Однако мы каких-либо огорчений по этому поводу не испытывали, но в данном случае из-за того, что предстояла встреча между Алиевым, Путиным и Пашиняном, премьер Армении не стал возникать. Азербайджан отдает предпочтение двусторонним связям, а также будет развивать связи в контексте ОТГ», – отметил он.

Касаясь ожиданий от встречи в трехстороннем формате Алиева, Пашиняна и Путина, Мусабеков сказал, что обычно такие встречи заканчивались короткими заявлениями.

«До этого было принято четыре заявления, за исключением первого, который был важен. Остальные были короткими заявлениями, касающимися практических вопросов. Сейчас самый главной вопрос — коммуникации. Мы до конца года подойдем к границам Армении своими коммуникациями и, в первую очередь, железными дорогами. Поэтому должны быть приняты решения и начаться их реализация. Я считаю, что какие-то решения по части реализации открытия коммуникаций будут приняты. По лачинскому ППП ничего сказано не будет. Это будет означать, что Москва переварила это наше решение», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев