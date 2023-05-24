Чего добивается телеканал «Россия» и почему ему не нравится возможное примирение Баку и Еревана?

649 Просмотров

Телекомпания «Россия» в очередной раз пробила дно. Здесь решили прокомментировать последние «подвижки» в постконфликтном урегулировании между Азербайджаном и Арменией. То, что и телеканал «Россия», и «Россия-24» продолжают использовать термин «Нагорный Карабах», еще можно списать на «привычку».

Но… На сайте телеканала «Россия 1» и в эфире у Соловьева ситуацию в Карабахе комментирует политолог, председатель правления белорусского общества “Знание” Вадим Гигин: «То есть фактически премьер-министр Армении сделал историческое заявление, о том, что Армения признает Карабах частью Азербайджана. Событие, которое раньше бы вызвало взрыв в армянском обществе, но не было никакой команды, в то числе и с Запада».

Припомнив протесты в Грузии против возобновления авиасообщения с РФ, а президент Молдовы Майя Санду заговорила о выходе из СНГ, сей персонаж делает вывод: оказывается, здесь можно разглядеть «возрождение старой концепции организации ГУАМ, которая должна развалить СНГ и выдавить Россию». То есть, по мнению Гигина, долгожданный мир между Арменией и Азербайджаном — это такая «диверсия» Запада и способ «выдавить» Россию?

Можно было бы решить, что это у отдельно взятого «политолуха» поскользнулся язык. И не заметить, что это не эфир ток-шоу, а текст на сайте телеканала. Но синхронно с «Россией-1» отличился и канал «Россия-24». Здесь комментировать ситуацию пригласили сначала некого Мовсеса Газаряна, которого представили как «политического аналитика» и «эксперта по международным отношениям». Сей персонаж прямо заявил: корни заявления Пашиняна надо искать в его встрече с Эрдоганом и Алиевым! А затем слово предоставили ереванскому политологу Андранику Теваняну: «Это заявление бьет по безопасности Армении и Карабаха! Бьет по армяне-российским отношениям!» В редакционном тексте говорят о границах 1991 года, «когда Нагорный Карабах официально входил в состав Азербайджана».

А в конце телеканал уже изрекает: «Судя по интенсивности контактов, контуры будущего мирного договора становятся все более конкретными. Вопрос только в том, как воспримут подобные договоренности в Ереване и «Степанакерте» (кавычки наши — Minval), где доля армянского населения, согласно открытым источникам, составляет подавляющее большинство».

Здесь нелишне поинтересоваться у телеканала, в курсе ли они, что Карабах входил в состав Азербайджана не только в 1991 году, и слышали ли заявление президента РФ Владимира Путина, что с международно-правовой точки зрения, Карабах — территория Азербайджана. Тем более стоило бы спросить, в курсе ли телеканал, каким был национальный состав населения Ханкенди, тогда Степанакерта, до 1988 года, то есть до погромов азербайджанцев и изгнания оттуда коренного населения.

Но куда важнее другое. По сути дела, заявление Пашиняна о готовности признать Карабах территорией Азербайджана здесь назвали едва ли не диверсией зловредного Запада. И это не в соцсетях, не в чьем-то личном ютубе или рутубе, а в федеральном эфире. Где и выбор спикеров, и тем более редакционные комментарии априори отражают по крайней мере редакционную политику телекомпании.

Более того, вся эта вакханалия разворачивается как раз накануне анонсированной в самом же эфире этой телекомпании встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И как это понимать? Россия на всех уровнях заявляет, что она выступает за скорейшее достижение в Карабахе настоящего мира.

Москва признает Азербайджан в границах, включающих Карабах. И даже подписывает с нашей страной Декларацию о союзническом взаимодействии.

И как тогда объяснить поведение телекомпании «Россия»? Эта провокационная «самодеятельность» не просто представляет собой информационную поддержу реваншистов в Армении. Она еще и входят в прямой клинч с официально декларируемой позицией Кремля. И что это значит? На кого работает руководство телекомпании «Россия»? И какие цели преследует?

Азербайджанская аудитория вправе знать, что это было.

Если речь идет о самодеятельности телеканала, то оценку ей должно дать российское руководство.

И это не тот случай, когда молчание золото.

Нурани, обозреватель