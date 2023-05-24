Шварценеггер получил высокий пост в Netflix (видео)

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Голливудский актер австрийского происхождения и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отныне занимает руководящую должность в Netflix.

Отмечается, что знаменитость назначили главным исполнительным директором по экшену.

В частности, на видео, обнародованном стриминговым сервисом на официальном YouTube-канале, кино-Терминатор прибывает на собственном танке в штаб-квартиру, припарковываясь прямо на автомобиль, и рассказывает о своей новой работе.

“Никто так не разбирается в экшене, как я. И никто не может попасть в яблочко так, как Netflix”, – сказал он в ролике, вспомнив о третьем сезоне “Ведьмака”, триллере “Каменное сердце” и сиквеле Тайлера Рэйка “Операция по спасению”.

Также Арнольд Шварценеггер упомянул и о сериале “Фубар”, в котором играет главную роль.

