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Путин: Никакой Украины не было в истории человечества (видео)

Путин: Никакой Украины не было в истории человечества (видео)

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина стала результатом территориальной политики СССР, до этого её не существовало. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

“Эти земли входили в состав Речи Посполитой потом попросились в состав Московского Царства, вот и всё. А потом после Октябрьской революции начали образовываться разные квази-государственные образования. Советская власть создала Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества”, — объяснил Путин.

Зорькин показал президенту копию карты середины 17 века, составленную французскими историками ещё при Людовике XIV. Он заявил, что никакой Украины не было. Есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также большое Царство Российское, согласился Зорькин с Путиным.

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