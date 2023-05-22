«Джихад против сатанистов». Кадыров объяснил Путину, зачем отпустил бороду

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал ему, что немного отпустил бороду. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет о заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, которое состоялось на прошлой неделе. Путин, обращаясь к Кадырову сказал: «Борода у вас стала побольше, нет?».

«Да, чуть отпустил я ее», — привел Кадыров свой ответ Путину на том заседании.

Он уточнил, что в ходе личной встречи Путин снова пошутил про бороду Кадырова, после чего последний объяснил, что отпустил ее на период проведения военной операции на Украине. «Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», — написал глава Чечни.