Белый дом против украинских ударов по территории России

Администрация Соединённых Штатов не поддерживает удары Украины по территории, которую она признает российской. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом он рассказал журналистам, комментируя поставки Киеву истребителей F-16.
Салливан отметил, что Вашингтон предоставляет Украине вооружение с условием недопущения ударов по российской территории.
«Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим требованиям», — добавил помощник президента США.