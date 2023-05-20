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В России выступили против деятельности Greenpeace

grinpis

Генпрокуратура России сообщила, что признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace International.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, «Гринпис интернэшнл», «Фонд Гринпис совет», «Гринпис», Нидерланды) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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