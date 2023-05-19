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Обаме запретили въезд в Россию

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Экс-президенту США Бараку Обаме (занимал пост с 2009 по 2017 год) запрещён въезд в Россию. Об этом узнал журнал «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ.

«По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала «Международная жизнь», в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесён бывший президент США Барак Обама», — говорится в сообщении.

Всего Москва закрыла въезд для 500 американцев. Это решение стало ответом на «на регулярно вводимые администрацией Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан» страны.

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