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Россия объявила в розыск прокурора МУС

МВД РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

В графе «Основания для розыска» указывается, что Хан «разыскивается по статье Уголовного кодекса».

Напомним, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из захваченных районов Украины в Россию.

Через три дня после этого Следком РФ завел уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.2 ст.299 УК РФ), а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч.2 ст.360 с применением ч.1 ст.30 УК РФ), указывает «Медиазона».

В частности, одним из фигурантов уголовного дела стал прокурор МУС Хан.

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