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Росмиротворцы вновь прикрывают армянских сепаратистов: появились новые кадры

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Представители российского миротворческого контингента, временно размеренного в Карабахском регионе Азербайджана, продолжают потворствовать армянским провокаторам. Вблизи населенного пункта Гаракенд Ходжавендского района, где сепаратисты ведут незаконные земельные работы, вновь появился БТР, выполняющий роль «прикрытия».

Напомним, что под видом «сельхозработ» и «гражданского строительства» армянские сепаратисты проводят военно-инженерные работы. Более того, росмиротворцы не реагируют даже на флаг Армении, демонстративно вывешенный на азербайджанской территории. Напомним еще рез, что речь идет о Карабахе, а не условной границе с Арменией.

Таким образом, новое видео убедительно доказывает, что российские миротворцы продолжают «прикрывать» провокационную деятельность сепаратистов.

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