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Швеция победила в Евровидении (видео)

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Страну представляла певица Loreen с песней Tattoo.

Она участвует в конкурсе второй раз после победы в 2012 году с песней Euphoria.

Швеция победила по сумме баллов голосования жюри и зрителей. Лидером в зрительском голосовании стала Финляндия.

Второе место занял представитель Финляндии, рэпер Käärijä (настоящее имя Йэре Пеухенен), выступивший с композицией Cha Cha Cha. Käärijä заработал 150 баллов от жюри и 376 — от телезрителей. Всего он набрал 526 баллов.

На третьей строчке оказалась израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами. Она исполнила композицию Unicorn. Выступление артистки высоко оценило международное жюри — благодаря ему Израиль заработал 177 очков. В голосовании зрителей Кирель получила 185 баллов.

В топ-5 участников с наивысшим числом баллов также вошли представитель Италии Марко Менгони, выступивший с песней Due vite, и норвежская певица Алессандра с композицией Queen of Kings. Они набрали 350 и 268 баллов соответственно.

Главной неудачницей гранд-финала оказалась группа Lord of the Lost, представлявшая Германию с песней Blood & Glitter. Хард-рок коллектив получил лишь 3 пункта от жюри и 15 баллов по итогам голосования зрителей.

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