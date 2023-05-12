Медведев: Вот взять тот самый маловразумительный МУС…

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) никому не нужной бессильной структурой.

«Вот взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны. Если эти страны его не признали, значит этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный», — сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, окончательно МУС подписал себе приговор, проигнорировав преступления США в Афганистане и в Ираке.