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Труп армянского оккупанта более двух лет валялся в морге

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Через 2,5 года после войны мать солдата-срочника Ваагна Хачатряна Алина нашла тело погибшего сына в морге Мецамора.

Хачатрян погиб 10 октября 2020 года в Гадруте, в 2021 году якобы был похоронен в военном пантеоне «Ераблур», уточняет news.am.

Два дня назад родители позвонили в медцентр «Гераци» и спросили, есть ли новые сходства. Оказалось, что тело находится в морге Мецамора и полностью узнаваемо.

Фактически тело Ваагна Хачатряна оставалось в холодильнике 2,5 года, и родителя об этом ничего не сообщалось. И если бы родители не поинтересовались судьбой своего сына, оно так бы там и оставалось.

«Я почти два года мечтала найти тело сына. Теперь выясняется, что оно с 21 ноября 2020 года находится в Армении. Я не собираюсь прощать этого. Это преступление, потому что если бы в 2020 году все было сделано нормально, то даже ДНК не понадобилось, я бы узнала своего ребенка.

Когда в ноябре 2020 года азербайджанцы отдали тело сына, с ним был и телефон. Что, в 21 веке невозможно выяснить, чей телефон? Тело Ваагна находилось в Армении с ноября 2020 года, но его имя было в списке пленных СНБ.

Когда мы без конца заходили к Николу (к премьер-министру Армении), он каждый раз спрашивал, сдавали ли мы анализы.

Они все время обманывали нас, чтобы выиграть время. Я верю, что в то время было много тел, просто решили отдавать их родителям понемногу», – заявила мать погибшего солдата.

Алина призвала всех родителей искать своих сыновей.

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