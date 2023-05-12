Париж против… Евросоюза

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Франция продолжает на Южном Кавказе политику, которую точнее всего было бы назвать «подрывной деятельностью». Подтверждается информация о скором назначении в посольство Франции в Ереване военного атташе, который будет курировать поставки в Армению французского оружия, в том числе летального.

Ранее, как уже указывалось, военный атташе при посольстве Франции в Грузии полковник Фредерик Кампос исполнял обязанности и военного атташе Пятой республики в Армении. Его заметили и во время визита делегации Главного управления по вооружениям (DGA) Минобороны Франции во главе с Мари-Аньес Пикар-Шесели, которая, согласно публикации, «имеет опыт работы на российском оборонном рынке». Эта делегация встречалась с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Он, напомним, отвечает в команде Пашиняна за внешнюю политику, точнее, ее прозападный вектор, и обладает здесь едва ли не большим весом, чем министр Арарат Мирзоян. Теперь же в дипмиссии на улице Святого Григория Лусаворича появится «собственный» военный атташе. Более того, как указывают СМИ и Армении, и Франции, в частности, Intelligence Online, «Париж может вскоре назначить военного атташе с резиденцией при посольстве Франции в Ереване. Хотя такое назначение может, на первый взгляд, показаться незначительным, оно вполне может быть выражением желания Франции открыть свой собственный военный канал с Арменией, тем самым положив конец эксклюзивным военным отношениям последней с Москвой». И самое главное, новоназначенный военный атташе будет курировать поставки в Армению из Франции оружия.

Напомним: тема назначения в Армению военного атташе и поставок оружия из Франции поднималась во время визита в Париж министра обороны Армении Сурена Папикяна в сентябре 2022 года. Тогда же шла речь и о поставках оружия. Более того, уже на первом этапе Армения получит и летальное оружие.

А вот здесь нужен комментарий. Поставки оружия, а тем более летального, Армении, которая отказывается признать территориальную целостность Азербайджана, по-прежнему предъявляет претензии на Карабах и окружающие районы и устраивает вооруженные провокации — априори шаг, который только усилит напряжённость на Южном Кавказе.

Впрочем, насколько эти действия Парижа способны изменить расстановку сил, вопрос открытый. Как признает сам портал Intelligence Online, «французские военно-деловые усилия в Армении могут не принести особых результатов из-за ограниченных финансовых возможностей Армении». По его оценке, за последние несколько лет французские оборонные фирмы больше всего привлекал Баку, обладающий стабильными нефтяными и финансовыми ресурсами.

Но политической ответственности с Парижа это уже не снимает. Далее, в течение многих лет страны Евросоюза придерживались единой позиции: не поставлять летального оружия участникам действующих конфликтов. Неоднократно выражали возмущение, когда поставленное европейскими странами — членами НАТО оружие Турция использовала в антитеррористических рейдах против РКК (что, собственно говоря, никакой войной не было).

И теперь Франция открыто нарушает одно из основополагающих правил оружейной торговли Евросоюза. И как это понимать? Что происходит в Париже? «Ничего личного — просто бизнес»? Или, по выражению Макрона, «смерть мозга»? Но чьего именно — Евросоюза или официального Парижа?

Более того, эти свои игры Франция затевает как раз в то время, когда ЕС пытается реанимировать свою посредническую миссию. А мсье Макрон опять стремится всеми силами втиснуться за стол переговоров вместе с Шарлем Мишелем. И вот интересно: в качестве кого он там будет присутствовать? Посредника или «покровителя» Армении? И да, как его пустит за этот стол Шарль Мишель? Он вообще в курсе, как Франция подрывает основы политики ЕС, и не только в сфере торговли оружием? Армения, если кто забыл, по-прежнему входит в ЕАЭС и ОДКБ. В Париже могут строить планы перекупить Армению у России, но пока это только планы. А в реальности Армения спит и видит во сне, как она ударит по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, той самой, которая сегодня так важна для энергетической безопасности Европы. Более того, страны ЕС все активнее интересуются соучастием Армении в обходе санкций, наложенных на РФ. К тому же Армения в течение десятков лет выполняла роль «черного супермаркета» оружия и перевалочной базы для его тайных поставок тем «клиентам», которых производители не хотели засвечивать. Через Армению российское оружие шло боснийским сербам, РКК, оружие из Болгарии — проиранским группировкам в Ираке… Так что вопрос, когда французское оружие «всплывет» с российской стороны украинского фронта, стоит того, чтобы его озвучить.

И вот интересно: в Париже и тогда не решатся отшлепать свою «младшую сестру»?

А.Шакур