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Путин захотел навсегда заточить россиян в России

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Российские власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжало за границу, в том числе создавать в стране привлекательные условия для жизни. Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — указано в одном из пунктов опубликованного в пятницу документа.

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