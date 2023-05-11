Голливудскую звезду арестовали за участие в акции протеста возле Капитолия (видео)

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Американская актриса Сюзен Серендон арестована на акции протеста возле Капитолия, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает News Channel 13.

Законодатели готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час. Однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.

Серендон была в числе восьми активистов движения Единственная справедливая заработная плата. Их всех арестовали.

Также известно, что перед арестом Серендон выступила на митинге, где настаивала на том, насколько важны эти работники.

«Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством не только из-за непосильной работы, которую они выполняют, но и из-за того, что они должны делать, чтобы общаться, понимать и быть терпеливыми, а также во всем, что связано с успешным бизнесом, — подчеркнула она.

А за несколько дней до этого Серендон поддержала забастовку Гильдии сценаристов Америки.