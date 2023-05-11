«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Культура

Голливудскую звезду арестовали за участие в акции протеста возле Капитолия (видео)

serendon

Американская актриса Сюзен Серендон арестована на акции протеста возле Капитолия, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает News Channel 13.

Законодатели готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час. Однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.

Серендон была в числе восьми активистов движения Единственная справедливая заработная плата. Их всех арестовали.

Также известно, что перед арестом Серендон выступила на митинге, где настаивала на том, насколько важны эти работники.

«Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством не только из-за непосильной работы, которую они выполняют, но и из-за того, что они должны делать, чтобы общаться, понимать и быть терпеливыми, а также во всем, что связано с успешным бизнесом, — подчеркнула она.

А за несколько дней до этого Серендон поддержала забастовку Гильдии сценаристов Америки.

Теги:
Из этой рубрики
serendon
Культура

Голливудскую звезду арестовали за участие в акции протеста возле Капитолия (видео)

2023/05/11, 18:16
63e0b3a42842563e0b3a428426167567043663e0b3a42842363e0b3a428424
Культура

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о фестивале «Харыбюльбюль»

2023/05/11, 16:42
photo 2023 05 10 01 34 20 2
Культура

Представители Азербайджана не попали в финал «Евровидения»

2023/05/10, 01:39
turalturan22
Культура

Представители Азербайджана выступили на сцене «Евровидения» (видео)

2023/05/10, 00:51
rita li
Культура

Ушла из жизни бразильская рок-певица

2023/05/09, 22:27
photo 2023 05 09 20 03 12
Культура

На Джыдыр дюзю прошел концерт фестиваля «Харыбюльбюль» (фото)

2023/05/09, 20:23
evro
Культура

Сегодня состоится первый полуфинал конкурса «Евровидение-2023»

2023/05/09, 15:22
xaribulbul 090523
Культура

В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»

2023/05/09, 10:34
bratya
Культура

Представители Азербайджана на Евровидении встретились с фанатами в Ливерпуле

2023/05/06, 18:45