Гасанов и Акар понаблюдали за учениями «Анатолийский Орел 2023»

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов вместе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром понаблюдал за учениями «Анатолийский Орел 2023», сообщает агентство «Анадолу».

Выступая на мероприятии в «День наблюдателя», Акар отметил, что командование ВВС успешно выполняет все возложенные на него задачи, в том числе по борьбе с терроризмом: «Верим, что возможно решение проблем посредством добрососедских отношений, мира и диалога, в соответствии с нормами международного права. Мы прилагаем усилия в этом направлении».