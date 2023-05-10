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Медведев предложил называть Польшу «Королевством Польским в составе Российской Федерации»

medved7

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил в ответ на «переименование» Польшей Калининграда ряд исторических названий для её городов:

«В таком случае, никакого им Кракова, только Кракау.
Нет Гданьска, только Данциг.
Нет Щецина, только Штеттин.
Нет Познани, только Посин.
Нет Вроцлава, только Бреслау.
Список можно продолжать и продолжать.

И, конечно же, никакой Польши, только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемника Российской империи», — написал он в Twitter.

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