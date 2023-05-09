На Джыдыр дюзю прошел концерт фестиваля «Харыбюльбюль» (фото)

133 Просмотров

В рамках Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного в Шуше, 9 мая на Джыдыр дюзю была представлена концертная программа.

В программе в представлении творческих коллективов стран-членов ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона были показаны интересные исполнения.

На концерте мастера искусств продемонстрировали зрителям музыкальную культуру представляемых ими стран и региона.

Наряду с Азербайджаном на концерте с интересом были встречены выступления музыкальных коллективов и исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистанп и Автономной Республики Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасии, Саха (Якутия), Татарстана и Тыва Российской Федерации, Турецкой Республики Северного Кипра, Турции, Туркменистана.

В заключение совместно с солистами тюркского мира была исполнена композиция «Карабах».