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На Джыдыр дюзю прошел концерт фестиваля «Харыбюльбюль» (фото)

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В рамках Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного в Шуше, 9 мая на Джыдыр дюзю была представлена концертная программа.

В программе в представлении творческих коллективов стран-членов ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона были показаны интересные исполнения.

На концерте мастера искусств продемонстрировали зрителям музыкальную культуру представляемых ими стран и региона.

Наряду с Азербайджаном на концерте с интересом были встречены выступления музыкальных коллективов и исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистанп и Автономной Республики Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасии, Саха (Якутия), Татарстана и Тыва Российской Федерации, Турецкой Республики Северного Кипра, Турции, Туркменистана.

В заключение совместно с солистами тюркского мира была исполнена композиция «Карабах».

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