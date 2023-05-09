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В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»

xaribulbul 090523

С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана — Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Шуша в 2023 году была объявлен Международной организацией тюркской культуры (TÜRKSOY) «Культурной столицей тюркского мира». В международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» примут участие творческие коллективы стран, входящих в TÜRKSOY, других тюркоязычных стран и народов региона.

На Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль», который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.

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