«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Культура

В Голливуде сценаристы объявили забастовку

golivud

Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA), объединение американских сценаристов, объявила о проведении забастовки после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов, пишет MarketWatch.

Представители гильдии и Альянса производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) вели переговоры в течение шести недель, но не смогли прийти к соглашению. Сценаристы, в частности, требовали повышения зарплат и предоставления гарантий занятости.

Членами AMPTP являются Netflix Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony Corp.

«Наш переговорный комитет начал этот процесс с намерением добиться справедливого соглашения, однако ответ студий был совершенно недостаточным с учетом экзистенциального кризиса, с которым столкнулись сценаристы», — говорится в сообщении WGA, объединяющей около 11,5 тыс. представителей профессии.

Последствия забастовки сценаристов в первую очередь почувствуют на себе ток-шоу, включая «Saturday Night Live», отмечает MarketWatch. Релизы новых кинофильмов и сериалов могут быть отложены, если забастовка затянется.

В последний раз голливудские сценаристы бастовали в 2007-2008 годах. Тогда забастовка продлилась три месяца и привела к многомиллионным убыткам в отрасли.

Теги:
Из этой рубрики
golivud
Культура

В Голливуде сценаристы объявили забастовку

2023/05/02, 19:28
evrovidenie otkritie
Культура

Состоялось открытие сцены «Евровидения», присутствовал Чарльз III (видео)

2023/04/26, 20:29
Zelenskiy
Культура

Зеленский предупредил россиян: Знаем все планы

2023/04/21, 16:59
photo 2023 04 21 08 18 50
Культура

С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве украинки

2023/04/21, 11:27
zeynalova
Культура

Сегодня день рождения легендарной азербайджанской «свекрови»

2023/04/20, 00:16
axmad fjamal
Культура

В США ушел из жизни джазовый пианист Ахмад Джамал

2023/04/17, 18:45
eduard bagirov55
Культура

Состоялись похороны писателя Эдуарда Багирова

2023/04/15, 18:46
Adil
Культура

Алиев назначил нового министра культуры

2023/04/14, 13:10
photo 2023 04 14 10 36 39
Культура

Байден дал должность Леди Гаге в Белом доме

2023/04/14, 10:40