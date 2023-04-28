«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Спорт

Хэмилтон: Уикэнд в Баку станет для нас началом нового пути

hamiltonaboutmercedesupgrades

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, чего ждет от обновлений «W14», которые «Mercedes» привезла в Баку.

«Это обновление станет для нас началом нового пути, – цитирует его «GP Fans». – По сути, это будет та же машина, но новинки станут частью нашего пути к тому, чего мы хотим добиться. Мы не собираемся оставаться на месте или останавливаться на достигнутом, когда добьемся целей, которые ставили перед собой в начале сезона.

Мы не будем делать поспешных выводов, но на заводе проделана огромная работа с позитивными результатами. Нужно время, чтобы двигаться в правильном направлении. Так что я в предвкушении».

Теги:
Из этой рубрики
hamiltonaboutmercedesupgrades
Спорт

Хэмилтон: Уикэнд в Баку станет для нас началом нового пути

2023/04/28, 14:55
b1116541 b76c 35d8 a175 4ca1f3f4231d
Спорт

«Формула 1»: Загорелся болид французского пилота (видео)

2023/04/28, 14:05
ankara azerbaycan cumhurbaskani aliyevden ermenistanda madalya kazanan turk haltercilere hediye
Спорт

Ильхам Алиев наградил турецких тяжелоатлеток медалью «Терегги»

2023/04/28, 13:53
xemilton
Спорт

Хэмилтон назвал Гран-при Азербайджана самым захватывающим уик-эндом сезона

2023/04/27, 23:07
ferstapen
Спорт

Макс Ферстаппен указал на сложность бакинской трассы Ф-1

2023/04/27, 21:01
gunger
Спорт

Нурай Гюнгер: Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции

2023/04/27, 20:04
altun
Спорт

Гамзе Алтун: Горжусь тем, что посвятила медаль Азербайджану

2023/04/27, 19:11
djansu bektash
Спорт

Турецкая спортсменка поблагодарила Ильхама и Мехрибан Алиевых

2023/04/27, 18:30
f 1
Спорт

В трассу Ф-1 в Баку внесены изменения

2023/04/27, 18:01