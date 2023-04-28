Хэмилтон: Уикэнд в Баку станет для нас началом нового пути

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Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, чего ждет от обновлений «W14», которые «Mercedes» привезла в Баку.

«Это обновление станет для нас началом нового пути, – цитирует его «GP Fans». – По сути, это будет та же машина, но новинки станут частью нашего пути к тому, чего мы хотим добиться. Мы не собираемся оставаться на месте или останавливаться на достигнутом, когда добьемся целей, которые ставили перед собой в начале сезона.

Мы не будем делать поспешных выводов, но на заводе проделана огромная работа с позитивными результатами. Нужно время, чтобы двигаться в правильном направлении. Так что я в предвкушении».