«Соросенок» Григорян «дарит» России территорию Азербайджана?

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Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией, принадлежит России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор принадлежит России, там находятся российские миротворцы», — объявил Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.На уточняющий вопрос журналиста: «Контролируется или принадлежит?», Григорян без тени сомнения ответил: «Принадлежит». Потом пояснил: «Потому что заявлением от 9 ноября Лачинский коридор полностью передан России, и ответственность за все происходящие там события несет Россия. И Россия должна действовать, чтобы проживающие в Нагорном Карабахе 120 тыс. армян не подверглись этническим чисткам. Если вопросы не решаются путем переговоров, то должны следовать действия».

Для начала, вынуждены напомнить господину Григоряну, что никаких «120 тысяч армян» в Карабахе нет и не было уже накануне 44-дневной войны. Тем более их нет сегодня. Но куда важнее другое. Лачинский район — неотъемлемая часть территории Азербайджана. Временное размещение там российских миротворцев не превращает его в российскую территорию. Господин Григорян об этом не в курсе? Или же сей персонаж посылает России прозрачный «месседж»: «вы оторвите Лачинский район от Азербайджана, а мы, так уж и быть, согласимся, чтобы он принадлежал России, а не Армении»?

Это, конечно, любопытная информация к размышлению об истинном уровне прозападных настроений в команде Пашиняна. Тем более что Армен Григорян — один из видных представителей «соросовского» лагеря в Ереване. Возможно, ему самому такая «задумка» с подарком России в виде Лачинского района и казалась хитрой и безотказной. Но, похоже, сей персонаж на минуточку забыл о признанных границах и военных реалиях. Так что дарить России команда Пашиняна может, скажем, Гюмри, где находится российская военная база, Мегри, где российские пограничники охраняют границу с Ираном, или даже всю Армению, где Россия контролирует все, что вообще имеет смысл контролировать, но никак не территорию Азербайджана вообще и не Лачинский район в частности.

Особенно после появления там азербайджанского погранично-пропускного пункта.

Отдел политики Minval.az