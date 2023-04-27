«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Странности

«Соросенок» Григорян «дарит» России территорию Азербайджана?

Screenshot 685

Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией, принадлежит России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор принадлежит России, там находятся российские миротворцы», — объявил Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.На уточняющий вопрос журналиста: «Контролируется или принадлежит?», Григорян без тени сомнения ответил: «Принадлежит». Потом пояснил: «Потому что заявлением от 9 ноября Лачинский коридор полностью передан России, и ответственность за все происходящие там события несет Россия. И Россия должна действовать, чтобы проживающие в Нагорном Карабахе 120 тыс. армян не подверглись этническим чисткам. Если вопросы не решаются путем переговоров, то должны следовать действия».

Для начала, вынуждены напомнить господину Григоряну, что никаких «120 тысяч армян» в Карабахе нет и не было уже накануне 44-дневной войны. Тем более их нет сегодня. Но куда важнее другое. Лачинский район — неотъемлемая часть территории Азербайджана. Временное размещение там российских миротворцев не превращает его в российскую территорию. Господин Григорян об этом не в курсе? Или же сей персонаж посылает России прозрачный «месседж»: «вы оторвите Лачинский район от Азербайджана, а мы, так уж и быть, согласимся, чтобы он принадлежал России, а не Армении»?

Это, конечно, любопытная информация к размышлению об истинном уровне прозападных настроений в команде Пашиняна. Тем более что Армен Григорян — один из видных представителей «соросовского» лагеря в Ереване. Возможно, ему самому такая «задумка» с подарком России в виде Лачинского района и казалась хитрой и безотказной. Но, похоже, сей персонаж на минуточку забыл о признанных границах и военных реалиях. Так что дарить России команда Пашиняна может, скажем, Гюмри, где находится российская военная база, Мегри, где российские пограничники охраняют границу с Ираном, или даже всю Армению, где Россия контролирует все, что вообще имеет смысл контролировать, но никак не территорию Азербайджана вообще и не Лачинский район в частности.

Особенно после появления там азербайджанского погранично-пропускного пункта.

Отдел политики Minval.az

Теги:
Из этой рубрики
Screenshot 685
Странности

«Соросенок» Григорян «дарит» России территорию Азербайджана?

2023/04/27, 11:07
nemezis
Странности

В Ереване увековечили память террористов: мир должен знать, что армянский терроризм границ не знает

2023/04/26, 10:59
navalniy
Странности

Купленную Навальным еду уничтожают

2023/04/25, 18:15
KPP 2
Странности

О чем забыл господин Боррель

2023/04/25, 15:50
medved2 1
Странности

Медведев назвал ядерную бомбу «главной скрепой» России (видео)

2023/04/25, 14:46
medved2
Странности

Медведев: Оборзевшая Польша хочет поглотить остатки Украины

2023/04/24, 22:16
7 agm m5
Странности

Теперь «умельцы» угоняют машины с помощью кнопочного мобильника

2023/04/24, 15:52
1604322383 5
Странности

Дешевые популисты добивают остатки армянской армии

2023/04/22, 09:23
24
Странности

Пашинян заявил, что если у церкви плохие отношения с властями, то у нее плохие отношения с Богом

2023/04/21, 19:25