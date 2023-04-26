Состоялось открытие сцены «Евровидения», присутствовал Чарльз III (видео)

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Король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой 26 апреля официально открыли сцену международного песенного фестиваля «Евровидения 2023» в Ливерпуле, символически включив освещение. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов конкурса.

Отмечается, что Чарльз III с женой после открытия сцены пообщался с ведущими конкурса.

Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC назвал честью появление на сцене конкурса короля Великобритании и его супруги.