Состоялось открытие сцены «Евровидения», присутствовал Чарльз III (видео)

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой 26 апреля официально открыли сцену международного песенного фестиваля «Евровидения 2023» в Ливерпуле, символически включив освещение. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов конкурса.
Отмечается, что Чарльз III с женой после открытия сцены пообщался с ведущими конкурса.
Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC назвал честью появление на сцене конкурса короля Великобритании и его супруги.
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/ へ＼
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ﾚ ノ ヽ_つ
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/ /| light up
( (ヽ. the room! 🔥
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| 丿 ＼ ⌒)
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‘ノ ) Lﾉpic.twitter.com/A8V8pNO13S
— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 26, 2023