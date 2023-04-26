В Ереване увековечили память террористов: мир должен знать, что армянский терроризм границ не знает

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Прошлое воскресенье у мирового армянства выдалось на славу. Отдавая дань установившейся традиции, хаи устроили привычный для них шабаш с плясками на костях и пламенными речами. Так они отметили 108-ю годовщину грандиозной мистификации под названием «геноцид армян» в Османской империи. Армяне почтили память нескольких десятков тысяч своих соплеменников, предавших свою Родину в годы первой мировой войны. Набившую оскомину мероприятия, повторяющиеся из года в год, особой оригинальностью не отличались. Все те же призывы к Турции осудить «геноцид», тот же скулеж по поводу «многострадальности», то же проявление вандализма в виде сжигания флагов Турции и Азербайджана.

Правда, определенные новшества все же наблюдались. Сакральная для армян цифра «1,5 млн невинно убиенных армян» стала варьироваться. Теперь их стало уже более 1,5 млн, и следовательно, подобная динамика через несколько лет приведет к увеличению жертв до 2 млн. Но это все технические детали, которые можно и опустить. Главное заключается в другом. В «цивилизованной» Армении, где терроризм возведен в ранг государственной политики и является основным элементом идеологии «древнейшей» нации, в очередной раз увековечили память террористов.

Как передали армянские СМИ, на Кольцевом бульваре Еревана состоялось торжественное открытие мемориала памяти участников операции «Немезис». «Немезис» — террористические акты партии «Дашнакцутюн» в отношении лидеров Османской империи, а также лидеров АДР.

Вот некоторые примеры терактов, совершенных армянами (потомки называют их героями) в отношении турецких и азербайджанских политических деятелей. 19 июня 1920 года в Тифлисе был убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский. Одновременно был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халил бек Хасмамедов. Убийство осуществил Арам Ерканян, вторым участником операции был Мисак Киракосян. 19 июля 1920 года в Тифлисе убит заместитель председателя Национального парламента Азербайджана Гасан бек Агаев. 15 марта 1921 года в Берлине был убит бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша. Убийца — Согомон Тейлерян был оправдан берлинским судом. 17 апреля 1922 года в Берлине во время семейной прогулки убиты бывший вали Трапезунда Джемал Азми и создатель организации «Тешкилатиюи Махсусе» («Специальный комитет») Бехаэтдин Шакир, а также телохранитель последнего. Джемала Азми застрелил Аршавир Ширакян, он же ранил Шакира, которого добил Арам Ерканян. 19 июля 1921 года в Константинополе убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир. Убийца — Мисак Торлакян предстал перед британским военным трибуналом.

Кстати, памятник был возведен по инициативе потомков двоих из террористов. Один из них родственник Арама Ерканяна. Мировое армянство оправдывает эти террористические акты, прикрываясь «благородной» местью за совершенный «геноцид». Однако данное жалкое оправдание не выдерживает никакой критики и разбивается о конкретные факты. А факты, как известно, вещь упрямая.

Дело в том, что еще до мифического геноцида армянские террористы устраивали акты. Причем, против своих же соплеменников. Так, 15 декабря 1903 года в Москве на паперти армянской церкви был убит банкир Джамгаров. Убийца Матевос Минасянц, как выяснилось на следствии, совместно с товарищами по поручению армянского революционного комитета похитил Джамгарова в Шуше и под угрозой оружия получил от него расписку с обещанием передать 30 тысяч рублей в кассу партии. Джамгаров обещания не сдержал, за что и был приговорён к смерти.

22 июля 1907 года в Нью-Йорке на Юнион-сквер был застрелен торговец коврами Тавшанджян. Его убийца Бедрос Амбарцумян, задержанный на месте преступления, заявил, что он спас свою страну, убив Тавшанджяна, так как убитый не хотел давать денег для её освобождения. Выяснилось, что многие зажиточные армяне города получили угрозы убийства, если не заплатят по 10 000 долларов на деятельность по свержению власти Турции в регионах с армянским населением.

В 1908 году в Каире был убит писатель и революционер Арпиар Арпиарян, который опубликовал данные о преступной деятельности своих соотечественников. И все эти преступления были совершены членами фашистской партии «Дашнакцутюн». Примечательно, что дашнаки в начале прошлого столетия приобрели большую популярность среди армянского населения благодаря своей националистической идеологии. То есть само явление «террор» не только не чуждо армянам, а заложено в них на генетическом уровне.

Говорят, что преступники, в частности террористы, не имеют национальности. Но даже в этой догме армяне стали исключением. Благодаря им террор приобрел этническую принадлежность. В августе 1982 года в бюллетене Госдепа США был впервые официально употреблён термин «армянский терроризм». К сожалению, сегодня мировые державы, такие как США, Франция, Россия и другие забыли обо всех этих «геройствах» хаев. Они даже не желают признавать зверства армян, которыми они отличились в конце 80-х-начале 90-х минувшего века в отношении Азербайджана.

Господа из этих стран отмахиваются от Ходжалинского геноцида, но грудью бросаются на амбразуру, защищая от «блокады 120 тысяч» армян Карабаха. Они не замечали бесперебойной поставки оружия, боеприпасов, мин из Армении в Карабахский регион, предназначенные для совершения очередных терактов. А вот по поводу установки Азербайджаном КПП на Лачинской дороги, положившей конец преступным деяниям соседей, подняли вой. Поэтому открытие очередного памятника террористам в Ереване не должно особо удивлять.

Россия, которая так рьяно борется против «нацизма» в Украине, совершенно спокойно относится к памятнику фашисту Гарегину Нжде в Ереване. США и Франция, которые якобы против терроризма, невозмутимо взирают на памятник Согомону Тейлеряну с револьвером в руках и головой Талаата паши. И пока все эти «шалости» будут сходить с рук «цивильным» армянам, подобных памятников, мемориальных досок и комплексов в честь преступников Армении мы еще увидим в немалых количествах. Только мировое сообщество, позиционирующее себя поборником демократических ценностей, должно знать: армянский терроризм границ не знает…

Фарид Теймурханлы