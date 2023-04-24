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Медведев: Оборзевшая Польша хочет поглотить остатки Украины

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда», — утверждает Медведев.

Также зампред российского Совбеза выразил уверенность, что «никто из галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях таких планов.

Медведев добавил, что власти Германии и Франции «уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов». По словам Медведева, невооружённым глазом видно, что автором этого проекта является Вашингтон.

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